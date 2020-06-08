На сайт голосования по Конституции внесены изменения

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На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что информация находится в разделе сайта «Какие правки?»

«Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учёта числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что более 92 тыс. москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции.

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