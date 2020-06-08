На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что информация находится в разделе сайта «Какие правки?»

«Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учёта числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что более 92 тыс. москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции.