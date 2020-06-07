СМИ: У россиян может появиться приоритет при трудоустройстве

В России обсуждают введение нормы, в соответствии с которой работодателей обяжут отдавать приоритет лицам с российским паспортом при трудоустройстве.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные отчёта Минтруда.

Так, чиновники рассматривают возможность введения в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места».

Отмечается, что в настоящее время для рядовых вакансий нет ограничений по найму иностранцев. В то время как строительные организации, к примеру, имеют право нанимать до 80% иностранцев, аптекам трудоустраивать мигрантов запрещено.

Ранее RT на основе данных Росстата составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.