В Алтайском крае ослабили ряд ограничений по коронавирусу

Работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию, а также торговлю непродовольственными товарами разрешили в Алтайском крае в рамках первого этапа снятия ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Кроме того, снят запрет на торговлю непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий, а также разрешается посещение парикмахерских и салонов красоты.

Ранее стало известно, что Омская область переходит на второй этап снятия ограничений.