В Алтайском крае ослабили ряд ограничений по коронавирусу
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- РИА Новости
«В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Кроме того, снят запрет на торговлю непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий, а также разрешается посещение парикмахерских и салонов красоты.
Ранее стало известно, что Омская область переходит на второй этап снятия ограничений.