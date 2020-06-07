В Алтайском крае ослабили ряд ограничений по коронавирусу

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Работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию, а также торговлю непродовольственными товарами разрешили в Алтайском крае в рамках первого этапа снятия ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Алтайском крае ослабили ряд ограничений по коронавирусу
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Кроме того, снят запрет на торговлю непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий, а также разрешается посещение парикмахерских и салонов красоты.

Ранее стало известно, что Омская область переходит на второй этап снятия ограничений.

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