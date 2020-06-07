Главный раввин России заболел коронавирусом
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- РИА Новости
«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние (здоровья у него. — RT), не вызывающее особых опасений», — написал он в Facebook.
Ранее стало известно о смерти главы Чувашской митрополии Варнавы на 90-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В апреле муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.