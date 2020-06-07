Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние (здоровья у него. — RT), не вызывающее особых опасений», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно о смерти главы Чувашской митрополии Варнавы на 90-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В апреле муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.