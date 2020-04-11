Муфтий Ингушетии скончался в больнице

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

«К сожалению, муфтий скончался сегодня днём. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

Ранее в Министерстве здравоохранения Ингушетии сообщили о первой смерти от коронавируса в республике.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.