В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом

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В Минздраве Ингушетии заявили о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 159 тыс. человек.

Врач высшей категории Лариса Алексеева прокомментировала в беседе с ФАН идею тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.

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