В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет», — сказал собеседник.
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