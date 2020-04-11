В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом

В Минздраве Ингушетии заявили о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 159 тыс. человек.

Врач высшей категории Лариса Алексеева прокомментировала в беседе с ФАН идею тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.