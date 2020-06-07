В МЧС России ответили на предложение США о помощи в Норильске

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Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян ответил на предложение государственного секретаря США Майка Помпео о помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
В МЧС России ответили на предложение США о помощи в Норильске
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно», — приводит слова Чуприяна РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования их при ликвидации ЧС.

Ранее Помпео заявил, что США готовы оказать России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи.

По её словам, российские власти и «Норильский никель» «наметили технологию и определили сроки решения этого вопроса».

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