В МЧС России ответили на предложение США о помощи в Норильске

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян ответил на предложение государственного секретаря США Майка Помпео о помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно», — приводит слова Чуприяна РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования их при ликвидации ЧС.

Ранее Помпео заявил, что США готовы оказать России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи.

По её словам, российские власти и «Норильский никель» «наметили технологию и определили сроки решения этого вопроса».