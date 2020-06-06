Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске
  • РИА Новости

«Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ... Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — заявила она в интервью YouTube-каналу «Соловьёв LIVE».

При этом она отметила, что российские власти и «Норильский никель» «наметили технологию и определили сроки решения этого вопроса».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова оказать России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

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