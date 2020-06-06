Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

«Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ... Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — заявила она в интервью YouTube-каналу «Соловьёв LIVE».

При этом она отметила, что российские власти и «Норильский никель» «наметили технологию и определили сроки решения этого вопроса».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова оказать России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.