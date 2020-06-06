Карелия снимает пропускной режим на въезде в республику

Карелия с понедельника, 8 июня, снимает пропускной режим, который был введён на въезде в республику из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Контрольно-пропускные пункты на въезде в Карелию прекращают свою работу. Указ об этом подписал сегодня», — написал в соцсетях губернатор региона Артур Парфенчиков.

Он отметил, что КПП выполнили свою задачу. По его словам, контроль въезда в республику по автомобильным трассам больше неэффективен, потому что в Карелии возобновили работу практически все отрасли экономики, работают общественный и железнодорожный транспорт, авиасообщение.

Парфенчиков добавил, что снятие КПП не означает отмены остальных требований к въезжающим в Карелию — сообщать о своём прибытии на горячую линию Минздрава и в течение 14 дней находиться на карантине.

В начале мая Парфенчиков заявил, что с 15 мая в Карелии открываются предприятия сферы услуг, в том числе парикмахерские и салоны красоты.