В Карелии возобновят работу парикмахерские и салоны красоты
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«С 15 мая планируется возобновление работы предприятий сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, организаций дополнительного образования», — написал он в своём Instagram.
При этом он отметил, что такая мера будет возможна «при соблюдении ими определённых условий, направленных на снижение риска распространения коронавируса».
По словам главы региона, в Карелии с 12 мая планируется разрешить прогулки возле дома, в парках и скверах, а также городских лесах.
«Естественно, пока нельзя гулять компаниями или группами, прогулки должны быть одиночные либо с членами проживающей вместе с вами семьи», — пояснил он.
Как отметил Парфенчиков, следующим этапом станет «возобновление работы магазинов непродовольственных товаров».
«Но прежде проанализируем, соблюдают ли жители Карелии масочный режим», — добавил он.
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Сегодня провел очередную Прямую линию. Запись трансляции можно посмотреть на моей странице ВКонтакте, но хочу еще раз остановиться на некоторых моментах. Мы разработали план поэтапного смягчения ограничительных мер, однако введение послаблений будет напрямую зависеть от того, будем ли мы соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и другие противоэпидемические меры. 📌 С 10 мая в Карелии вводится обязательное ношение защитной маски в общественных местах. За несоблюдение предусмотрена ответственность. Причем в отношении как граждан, так и предприятий (магазинов, аптек и т.д.). То есть, если вас не пустили в магазин без маски – это правомерно. 📌 С 12 мая планируем разрешить на всей территории Карелии прогулки возле дома, в парках и скверах, а также городских лесах (их список определят в каждом местном самоуправлении). Естественно, пока нельзя гулять компаниями или группами, прогулки должны быть одиночные либо с членами проживающей вместе с вами семьи. 📌 С 15 мая планируется возобновление работы предприятий сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, организаций дополнительного образования – при соблюдении ими определенных условий, направленных на снижение риска распространения коронавируса. 📌 Следующий этап – возобновление работы магазинов непродовольственных товаров. Но прежде проанализируем, соблюдают ли жители Карелии масочный режим. При этом будем развивать интернет-торговлю. Сейчас вместе с Минэкономразвития РК прорабатываем меры поддержки в виде компенсации транспортных расходов тем компаниям, которые будут доставлять товары, купленные в интернете, в отдаленные населенные пункты. 📌 До 1 июня детские сады остаются закрытыми. Возобновлять их работу в условиях, когда коронавирусом болеют дети, слишком рискованно. А с 1 июня предлагаем органам местного самоуправления организовать дежурные группы и дежурные детские сады. 📌 Работу общественного транспорта пока не возобновляем, это серьезный источник распространения инфекции. 📌 Кафе, рестораны, кинотеатры, театры, места массового занятия спортом, тренажерные и фитнес-залы, - все это будет открыто в последнюю очередь, когда волна заболеваемости схлынет.
Согласно оперативным данным на 7 мая, в Карелии выявлено 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось об открытии с 29 апреля в Калининградской области непродовольственных магазинов.