В Карелии возобновят работу парикмахерские и салоны красоты

В Карелии предприятия сферы услуг, в том числе парикмахерские и салоны красоты, смогут возобновить работу с 15 мая. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков.

«С 15 мая планируется возобновление работы предприятий сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, организаций дополнительного образования», — написал он в своём Instagram.

При этом он отметил, что такая мера будет возможна «при соблюдении ими определённых условий, направленных на снижение риска распространения коронавируса».

По словам главы региона, в Карелии с 12 мая планируется разрешить прогулки возле дома, в парках и скверах, а также городских лесах.

«Естественно, пока нельзя гулять компаниями или группами, прогулки должны быть одиночные либо с членами проживающей вместе с вами семьи», — пояснил он.

Как отметил Парфенчиков, следующим этапом станет «возобновление работы магазинов непродовольственных товаров».

«Но прежде проанализируем, соблюдают ли жители Карелии масочный режим», — добавил он.

Согласно оперативным данным на 7 мая, в Карелии выявлено 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось об открытии с 29 апреля в Калининградской области непродовольственных магазинов.