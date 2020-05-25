В Карелии сняли часть введённых из-за коронавируса ограничений

Власти Карелии отменили ограничения по времени продажи алкоголя, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Ранее было возможно приобрести спиртные напитки только до 19:00.

«Время продажи алкоголя возвращается к прежнему режиму — до 22 часов», — написал он в своём Instagram.

Кроме того, разрешены занятия спортом на улице для групп не более десяти человек.

«Конечно, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток», — отметил он.

По словам главы региона, в Ильинском и Видлицком поселениях Олонецкого района, «где за последние дни произошёл резкий всплеск заболеваемости», все ограничительные меры продлеваются до 10 июня.

В начале мая Парфенчиков заявил, что с 15 мая в Карелии открываются предприятия сферы услуг, в том числе парикмахерские и салоны красоты.