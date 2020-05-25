В Карелии сняли часть введённых из-за коронавируса ограничений

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Власти Карелии отменили ограничения по времени продажи алкоголя, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков.
В Карелии сняли часть введённых из-за коронавируса ограничений
  • globallookpress.com

Ранее было возможно приобрести спиртные напитки только до 19:00.

«Время продажи алкоголя возвращается к прежнему режиму — до 22 часов», — написал он в своём Instagram.

Кроме того, разрешены занятия спортом на улице для групп не более десяти человек.

«Конечно, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток», — отметил он.

По словам главы региона, в Ильинском и Видлицком поселениях Олонецкого района, «где за последние дни произошёл резкий всплеск заболеваемости», все ограничительные меры продлеваются до 10 июня.

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Продолжаем поэтапное и последовательное смягчение ограничительных мер в Карелии. При этом, там, где число заболевших коронавирусом резко выросло, введенные ранее послабления отменяем, и продлеваем действие жестких мер. 📌 Так, в республике разрешаются занятия спортом на открытом воздухе для групп не более 10 человек. Конечно, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты ‒ масок и перчаток. А вот занятия спортом в закрытых помещениях пока под запретом – до 31 мая. 📌 Время продажи алкоголя возвращается к прежнему режиму – до 22 часов. 📌 Еще одно уточнение касается тех, кто приезжает в Карелию из других регионов. Если у них нет возможности самостоятельно обеспечить собственную изоляцию, их размещение в обсерваторах должен организовать Минздрав совместно с главами городских и сельских поселений. Для этого граждане еще до прибытия в республику должны обратиться на горячую линию Минздрава РК по телефону 8-800-201-06-57. 📌 А вот в Ильинском и Видлицком поселениях Олонецкого района, где за последние дни произошел резкий всплеск заболеваемости, все ограничительные меры продлеваются до 10 июня. До этой даты местные жители могут выходить из дома только в строго определенных случаях: чтобы отправиться на работу, сходить в продуктовый магазин, аптеку, обратиться за экстренной медицинской помощью. Пока никаких прогулок. Также приостановлена работа парикмахерских, магазинов не первой необходимости, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга. Въезд на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений, как и прежде, разрешен только его жителям и работающим в этих населенных пунктах.

Публикация от Артур Парфенчиков (@aparfenchikov)

В начале мая Парфенчиков заявил, что с 15 мая в Карелии открываются предприятия сферы услуг, в том числе парикмахерские и салоны красоты. 

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