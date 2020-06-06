Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.

По словам Цыденова, на возведение нового корпуса библиотеки и покупку современного оборудования благодаря поддержке президента было выделено 615 млн рублей. 

«Не-не-не, миллиард. По моим данным, 1,2 миллиарда стоит библиотека. 200 — от вас, если вы говорите 600, где 400 миллионов?» — спросил его Путин.

В ответ Цыденов заявил, что ещё будет проведена реконструкция старого здания.

«Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете», — отметил глава Бурятии.

Ранее Путин поручил учесть работу учреждений культуры в национальном плане восстановления экономики.

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