Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

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Российский президент Владимир Путин поручил учесть работу учреждений культуры в национальном плане восстановления экономики. Об этом он сказал в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции.
Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Он отметил, что Россия постепенно возвращается к привычной, нормальной жизни. Президент напомнил, что идёт доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. 

«Обязательно нужно учесть в нём (плане восстановления экономики) и вопросы деятельности учреждений культуры», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что реализацию плана восстановления экономики нужно начать уже в июле.

Глава правительства попросил кабмин в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики.

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