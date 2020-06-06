Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил учесть работу учреждений культуры в национальном плане восстановления экономики. Об этом он сказал в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции.

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РИА Новости

Он отметил, что Россия постепенно возвращается к привычной, нормальной жизни. Президент напомнил, что идёт доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. «Обязательно нужно учесть в нём (плане восстановления экономики) и вопросы деятельности учреждений культуры», — цитирует его ТАСС. Ранее Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что реализацию плана восстановления экономики нужно начать уже в июле. Глава правительства попросил кабмин в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики.