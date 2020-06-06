Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане не позволяет сказать, что в регионе «всё успокоилось».
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Ситуация стала нормализовываться, тем не менее мы оцениваем, что Дагестан пока далёк от возвращения в нормальный, спокойный формат жизни, социальной активности. Всё-таки там обстановка пока не позволяет полностью сказать, что всё успокоилось», — приводит ТАСС слова Мурашко.

При этом он отметил, что ситуация в республике всё же поменялась в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что врачи военных полевых госпиталей, развёрнутых в Ботлихе и Буйнакске, окажут медицинскую помощь в труднодоступных районах Дагестана. Об этом сообщили в Минобороны России.

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