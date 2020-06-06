В России провели более 12,3 млн тестов на коронавирус

Роспотребнадзор сообщил, что в России провели более 12,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с начала эпидемии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По состоянию на 5 июня проведено 12 388 968 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в заявлении.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 314 541 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что бесконечного и безграничного роста тестирования на коронавирус не нужно.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.