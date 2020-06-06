В России за сутки скончались 197 пациентов с коронавирусом 

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В России в течение суток скончались 197 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев за время пандемии достигло 5725.
В России за сутки скончались 197 пациентов с коронавирусом 
  • Reuters

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

«За последние сутки умерли 197 человек... За весь период умерли 5 725 человек», — говорится в сообщении

Днём ранее в России умерли 144 пациента с COVID-19.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что что специалисты разделили на группы все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19». 

Также директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в беседе с Nation News рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

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