В России за сутки скончались 144 пациента с коронавирусом

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 144 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались за сутки в России.

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 5528.

«За последние сутки умерли 144 человека... За весь период умерли 5528 человек», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 169 скончавшихся.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что специалисты разделили на группы все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19».

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.