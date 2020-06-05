В России за сутки скончались 144 пациента с коронавирусом
- РИА Новости
Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 5528.
«За последние сутки умерли 144 человека... За весь период умерли 5528 человек», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 169 скончавшихся.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что специалисты разделили на группы все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19».
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.