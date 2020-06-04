В России за сутки скончались 169 пациентов с коронавирусом

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 169 пациентов с подтверждённым COVID-19 скончались за сутки в России.

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 5384.

Накануне сообщалось о 178 скончавшихся.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что специалисты разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.