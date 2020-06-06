В России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных за время пандемии случаев в стране достигло 458 689. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8855 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3265 (36,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было подтверждено 8726 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее замглавы Минздрава России Евгений Камкин заявил, что в стране удалось переломить ситуацию с коронавирусом, но борьба с COVID-19 продолжается.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.