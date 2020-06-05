В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

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Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — цитирует ТАСС Камкина.

Ранее сообщалось, что число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8726, за всё время эпидемии — 449 834.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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