В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
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- РИА Новости
«У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — цитирует ТАСС Камкина.
Ранее сообщалось, что число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8726, за всё время эпидемии — 449 834.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.