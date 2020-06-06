В Дагестане в результате стрельбы пострадали два человека
- РИА Новости
«Вечером примерно в 21:30 (мск) в городе Кизляр неизвестные обстреляли двоих местных жителей. Пострадавшие госпитализированы», — приводит сообщение ТАСС.
В МВД добавили, что в настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности нападавших и их задержанию.
В апреле в посёлке Елатьма Рязанской области мужчина расстрелял компанию из пяти человек после словесного конфликта.
Следственный комитет предъявил ему обвинение, срок его содержания под стражей продлён до 4 июля.