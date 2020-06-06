В Дагестане в результате стрельбы пострадали два человека

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В дагестанском Кизляре в результате стрельбы пострадали два местных жителя, они госпитализированы. Полиция ведёт поиск стрелявших, сообщили в пресс-службе регионального МВД России.
В Дагестане в результате стрельбы пострадали два человека
  • РИА Новости

«Вечером примерно в 21:30 (мск) в городе Кизляр неизвестные обстреляли двоих местных жителей. Пострадавшие госпитализированы», — приводит сообщение ТАСС.

В МВД добавили, что в настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности нападавших и их задержанию.

В апреле в посёлке Елатьма Рязанской области мужчина расстрелял компанию из пяти человек после словесного конфликта.

Следственный комитет предъявил ему обвинение, срок его содержания под стражей продлён до 4 июля.

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