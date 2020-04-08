Жителю Рязанской области предъявлено обвинение в убийстве пяти человек

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Рязанской области, арестованному за убийство пяти человек.

«31-летнему жителю поселка Елатьма Касимовского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе допроса мужчина признал, что действительно произвёл выстрелы в людей.

Уточняется, что свои действия он объяснил необходимой обороной.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.