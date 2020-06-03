Обвиняемому в расстреле пяти человек в Елатьме продлили срок ареста

Касимовский районный суд продлил срок содержания под стражей жителю Рязанской области, который обвиняется в убийстве пяти человек из ружья.

Об этом сообщили в среду ТАСС в секретариате суда.

«До 4 июля включительно мера пресечения продлена», — сказали в суде.

Инцидент произошёл 4 апреля в Рязанской области в посёлке Елатьма.

Мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, после чего завязался словесный конфликт, закончившийся стрельбой.

8 апреля Следственный комитет предъявил ему обвинение.