Обвиняемому в расстреле пяти человек в Елатьме продлили срок ареста
- РИА Новости
Об этом сообщили в среду ТАСС в секретариате суда.
«До 4 июля включительно мера пресечения продлена», — сказали в суде.
Инцидент произошёл 4 апреля в Рязанской области в посёлке Елатьма.
Мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, после чего завязался словесный конфликт, закончившийся стрельбой.
8 апреля Следственный комитет предъявил ему обвинение.