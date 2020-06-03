Обвиняемому в расстреле пяти человек в Елатьме продлили срок ареста

Короткая ссылка
Касимовский районный суд продлил срок содержания под стражей жителю Рязанской области, который обвиняется в убийстве пяти человек из ружья.
Обвиняемому в расстреле пяти человек в Елатьме продлили срок ареста
  • РИА Новости

Об этом сообщили в среду ТАСС в секретариате суда.

«До 4 июля включительно мера пресечения продлена», — сказали в суде.

Инцидент произошёл 4 апреля в Рязанской области в посёлке Елатьма.

Мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, после чего завязался словесный конфликт, закончившийся стрельбой.

8 апреля Следственный комитет предъявил ему обвинение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить