Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.

Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, конечно. Обязательно», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли он делать такую прививку.

Мурашко добавил, что он в обязательном порядке делает прививки от гриппа.

«Надо сказать, что это действительно помогает реже болеть. Потому что график не позволяет относиться к собственному здоровью где-то так немножко пренебрежительно. И поэтому нужно вакцинироваться», — приводит его слова РИА Новости.

Как ранее заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью.