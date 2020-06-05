Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, конечно. Обязательно», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли он делать такую прививку.

Мурашко добавил, что он в обязательном порядке делает прививки от гриппа.

«Надо сказать, что это действительно помогает реже болеть. Потому что график не позволяет относиться к собственному здоровью где-то так немножко пренебрежительно. И поэтому нужно вакцинироваться», — приводит его слова РИА Новости.

Как ранее заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью.

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