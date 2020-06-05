Эксперт оценила необходимость тестов на антитела к COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
Как отметила эксперт, проведение таких исследований показывает распространение коронавируса.
«Мы должны знать, у кого есть антитела, чтобы понимать, сколько человек нужно будет прививать и кому вакцинация необходима в первую очередь», — сказала Кондратенко.
Она добавила, что прохождение подобных тестов должно быть добровольным.
Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.