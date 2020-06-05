Эксперт оценила необходимость тестов на антитела к COVID-19

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Заведующая кафедрой эпидемиологии РостГМУ Тамара Кондратенко оценила необходимость тестов на антитела к COVID-19.
Эксперт оценила необходимость тестов на антитела к COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

Как отметила эксперт, проведение таких исследований показывает распространение коронавируса.

«Мы должны знать, у кого есть антитела, чтобы понимать, сколько человек нужно будет прививать и кому вакцинация необходима в первую очередь», — сказала Кондратенко.

Она добавила, что прохождение подобных тестов должно быть добровольным.

Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.

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