Массовые мероприятия по случаю юбилея Ижевска перенесли

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В Ижевске перенесли массовые мероприятия по случаю 260-летия города.
Массовые мероприятия по случаю юбилея Ижевска перенесли
  • commons.wikimedia.org

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на мэра Олега Бекмеметьева.

«Ситуация с распространением коронавируса в регионе по-прежнему остаётся напряжённой, поэтому на 10, 11 и 12 июня запланированы только те акции, которые возможно проводить с соблюдением санитарных требований и ограничительных мер», — заявил Бекмеметьев.

Он отметил, что переговоры с артистами о переносе дат их выступления уже идут.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.

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