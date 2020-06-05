Массовые мероприятия по случаю юбилея Ижевска перенесли

В Ижевске перенесли массовые мероприятия по случаю 260-летия города.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на мэра Олега Бекмеметьева.

«Ситуация с распространением коронавируса в регионе по-прежнему остаётся напряжённой, поэтому на 10, 11 и 12 июня запланированы только те акции, которые возможно проводить с соблюдением санитарных требований и ограничительных мер», — заявил Бекмеметьев.

Он отметил, что переговоры с артистами о переносе дат их выступления уже идут.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.