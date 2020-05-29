Перенесён фестиваль «Калининград Сити Джаз»
- @kaliningradcityjazz
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт мероприятия.
«Сейчас оргкомитет активно изучает опыт европейских стран, которые снимают ограничительные меры и адаптируют парки к новой реальности», — заявил генеральный продюсер Андрей Левченко.
По его словам, есть понимание, что для выполнения всех требований Роспотребнадзора остров Канта подходит как нельзя лучше.
В настоящее время идёт согласование новой афиши.
Ранее Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» подготовили онлайн-программу для акции «Ночь в музее».