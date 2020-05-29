Перенесён фестиваль «Калининград Сити Джаз»

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Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.
Перенесён фестиваль «Калининград Сити Джаз»
  • @kaliningradcityjazz
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт мероприятия.

«Сейчас оргкомитет активно изучает опыт европейских стран, которые снимают ограничительные меры и адаптируют парки к новой реальности», — заявил генеральный продюсер Андрей Левченко.

По его словам, есть понимание, что для выполнения всех требований Роспотребнадзора остров Канта подходит как нельзя лучше.

В настоящее время идёт согласование новой афиши.

Ранее Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» подготовили онлайн-программу для акции «Ночь в музее».

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