Перенесён фестиваль «Калининград Сити Джаз»

Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт мероприятия.

«Сейчас оргкомитет активно изучает опыт европейских стран, которые снимают ограничительные меры и адаптируют парки к новой реальности», — заявил генеральный продюсер Андрей Левченко.

По его словам, есть понимание, что для выполнения всех требований Роспотребнадзора остров Канта подходит как нельзя лучше.

В настоящее время идёт согласование новой афиши.

Ранее Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» подготовили онлайн-программу для акции «Ночь в музее».