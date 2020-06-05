На Ставрополье продлили режим самоизоляции до 14 июня

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В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции до 14 июня. Об этом сообщает pobeda26.ru.
На Ставрополье продлили режим самоизоляции до 14 июня
  • РИА Новости

Согласно постановлению губернатора региона Владимира Владимирова, ограничительные меры, введённые в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут действовать на Ставрополье до 14 июня включительно.

Также сообщается, что в крае не отменяется масочный режим.

Ранее стало известно, что власти Краснодарского края продлили карантин в регионе до 21 июня.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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