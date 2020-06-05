Краснов поручил проверить объекты в районах таяния вечной мерзлоты
- © genproc.gov.ru
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
«С целью недопущения повторения подобной (ЧП в Норильске) ситуации на особо опасных объектах, расположенных на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты, генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым прокурорам регионов и природоохранным прокурорам дано поручение о комплексной проверке таких объектов», — приводит его слова РИА Новости.
Как ранее сообщили в Генпрокуратуре, предварительно, причиной ЧП с разливом дизельного топлива на норильской ТЭЦ стала просадка грунта и бетонной площадки под ним.
29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.
Президент России Владимир Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах и объективно оценить ущерб.