В Кирове большинство мероприятий в честь Дня города проведут в онлайн-режиме

Празднование Дня России и 646-летия Кирова состоится 12 июня. Большая часть мероприятий в городе пройдёт в режиме онлайн.

Об этом сообщает progorod43.

Программу утвердили в городской администрации.

В частности, запланированы конкурсы, викторины, мастер-классы в соцсетях. Прозвучат поздравления от руководителей города, депутатов гордумы, директоров предприятий и общественных организаций.

На Театральной площади включат музыку ко Дню России и города. Также запланирована аудиоэкскурсия «Топ-10 мест любимого города».

Кроме того, по маршруту троллейбуса №8 будет курсировать тематический троллейбус.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о Дне города в Сочи.