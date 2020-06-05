В Кирове большинство мероприятий в честь Дня города проведут в онлайн-режиме
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- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Программу утвердили в городской администрации.
В частности, запланированы конкурсы, викторины, мастер-классы в соцсетях. Прозвучат поздравления от руководителей города, депутатов гордумы, директоров предприятий и общественных организаций.
На Театральной площади включат музыку ко Дню России и города. Также запланирована аудиоэкскурсия «Топ-10 мест любимого города».
Кроме того, по маршруту троллейбуса №8 будет курсировать тематический троллейбус.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал о Дне города в Сочи.