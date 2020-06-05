Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп». По его словам, эта логика тупиковая и крайне опасная.

По словам президента, допущенные в прошлом просчёты, сделанные в период освоения территорий и создания индустриальных центров, «в наши дни в буквальном смысле слова отравляют жизнь людей и природы».

«К сожалению, и сегодня мы видим проявление такого откровенно потребительского подхода... Многие живут по принципу «после нас хоть потоп». Это прискорбно, такая логика тупиковая и крайне опасна», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что проблема окружающей среды всегда была и остаётся одной из наиболее чувствительных.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах и объективно оценить ущерб.

Как заявил совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин, компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП.