В Роскачестве определили самые опасные и безопасные категории продуктов

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Эксперты Роскачества определили самые опасные и безопасные категории продуктов.
В Роскачестве определили самые опасные и безопасные категории продуктов
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт организации.

«Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк», — заявили специалисты.

Эксперты провели десятки исследований, обобщив все данные. В каждой категории подсчитали число небезопасных товаров и товаров высокого качества.

Среди наиболее безопасных молочных продуктов — сметана и клубничный йогурт, среди наиболее опасных — творог и сливочное масло 82,5% жирности.

Самой безопасной крупой эксперты считают гречку. Самым опасным пунктом в категории «Рыба и морепродукты» оказалась икра лососёвых.

Ранее, как сообщало ФАН, Роскачество рассказало о проверке воды из-под крана.

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