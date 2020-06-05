Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

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Разлив топлива в Норильске локализован, развития происходить не будет. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске
  • © Пресс-служба «Норникеля»
  • РИА Новости

«Что самое важное... Сама чрезвычайная ситуация локализована, локализована 1 июня. Были установлены боны, поэтому развития она не получает», — сказал министр.

По его словам, в настоящее время задача заключается в том, чтобы «работать и собирать эти нефтепродукты».

Топливо, собранное после инцидента, нельзя сжигать с точки зрения экологии, его вывезут, заявил Зиничев.

«Поскольку ёмкости герметичны, предполагается всё собрать, складировать здесь до того момента, пока будут организованы зимники, техника зайдёт и спокойно вывезет», — добавил он.

Начиная совещание, Путин потребовал доложить о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске.

Глава государства поручил взять ситуацию под полный контроль и бескомпромиссно разобраться в причинах.

RT ведёт трансляцию.

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