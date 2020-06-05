Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.

Он отметил, что авария «объяснимо спровоцировала бурю общественного возмущения и критики», однако «это не должно приводить к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».

По его словам, гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин — опытный профессионал и грамотный руководитель, который «найдёт правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».

«Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент», — цитирует Прохорова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что состояние Потанина сократилось за день на $1,5 млрд.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

3 июня российский лидер Владимир Путин возмутился из-за несвоевременного информирования о ЧП.