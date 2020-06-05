Место разлива дизельного топлива в Норильске локализовано
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«Проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 т горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, спасатели будут оказывать необходимую помощь региону до полной ликвидации последствий ЧС.
Ранее группировку увеличили с 300 до почти 500 человек. Сообщалось, что задействовано 120 единиц техники.
Накануне суд арестовал начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина. Также стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП.
По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.