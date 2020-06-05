В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива

Группировка по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске увеличена с 300 до почти 500 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

«Общая численность группировки составляет 470 человек, задействовано 120 единиц техники», — сказали агентству.

Как отметили в штабе, на месте продолжится наращивание сил и средств, задействованных в том числе в сборе разлившегося топлива.

Ликвидацией последствий аварии занимаются представители различных министерств, служб и структур.

Ранее суд арестовал начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина. Также стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП.

По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.