В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива
- РИА Новости
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«Общая численность группировки составляет 470 человек, задействовано 120 единиц техники», — сказали агентству.
Как отметили в штабе, на месте продолжится наращивание сил и средств, задействованных в том числе в сборе разлившегося топлива.
Ликвидацией последствий аварии занимаются представители различных министерств, служб и структур.
Ранее суд арестовал начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина. Также стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП.
По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.