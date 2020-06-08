В Думе предложили освободить часть абитуриентов от платы за общежитие

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил предоставлять места в общежитиях на период вступительной кампании иногородним абитуриентам, чьи родители потеряли работу во время пандемии. Предполагается, что такая инициатива затронет тех, кто сдаёт вступительный экзамен в очной форме. Копия письма парламентария на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что на фоне пандемии коронавируса было принято решение о проведении дистанционной приёмной кампании в российских вузах.

В то же время для творческих и других вузов, в которых проводятся дополнительные вступительные испытания, было сделано исключение. На своё усмотрение и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора они смогут провести дополнительные экзамены и творческий конкурс в очной форме, напомнил Фёдоров.

Законодатель добавил, что очная сдача экзаменов потребует от иногородних абитуриентов дополнительных расходов на проезд и проживание, которые могут стать весьма ощутимыми для бюджета семей, из-за пандемии оказавшихся в сложной экономической ситуации.

«Прошу вас рассмотреть возможность для иногородних абитуриентов, чьи родители (или один из родителей) в период особых мер потеряли работу и встали на учёт в качестве безработных, предоставлять место в общежитии на период вступительной кампании на безвозмездной основе, если условия поступления в выбранный ими вуз предусматривают очное проведение экзаменов», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что большинство российских вузов решили не повышать стоимость обучения в следующем учебном году.