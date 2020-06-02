Большинство вузов в России решили не повышать стоимость обучения

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Большинство российских вузов решили не повышать стоимость обучения в новом учебном году, сообщил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Большинство вузов в России решили не повышать стоимость обучения
  • РИА Новости

В интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале он рассказал, что около месяца назад на площадке Российского союза ректоров в ходе обсуждения было принято такое решение.

«Стоимость обучения повышаться в этом году не будет. Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», — цитирует Фалькова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин призвал руководство вузов «не задирать» цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекцией.

В Минкультуры отметили, что творческие вузы смогут по-прежнему самостоятельно устанавливать стоимость обучения для студентов, однако цены в новом учебном году не должны быть выше установленных в 2019-м.

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