Вузы Минкультуры смогут самостоятельно установить стоимость обучения

Подведомственные Министерству культуры России высшие учебные заведения смогут по-прежнему самостоятельно устанавливать стоимость обучения для студентов, однако цены в новом учебном году не должны быть выше установленных в 2019 году.

«В соответствии с законом об образовании вузы самостоятельно устанавливают стоимость платных образовательных услуг... Минкультуры России уже рекомендовало вузам культуры и искусства установить стоимость обучения не выше 2019/20 учебного года», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В то же время цена за обучение не должна быть ниже стоимости бюджетного места.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вузы не «задирать» цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса.

В Минобрнауки сообщили, что российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест.