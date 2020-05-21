Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах

Президент России Владимир Путин призвал руководство вузов не завышать цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он заявил на совещании о ситуации в системе образования.

«Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений: сегодняшние сложности — не повод пересматривать или задирать тем более цены за обучение. Такого не должно быть», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, следует внимательно и взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки планирует завершить учебный год в университетах в первой половине июля.