Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах
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- РИА Новости
«Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений: сегодняшние сложности — не повод пересматривать или задирать тем более цены за обучение. Такого не должно быть», — сказал глава государства.
Как отметил Путин, следует внимательно и взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки планирует завершить учебный год в университетах в первой половине июля.