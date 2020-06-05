В Москве отреставрируют не менее 200 культурных объектов в 2020 году

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Не менее 200 культурных объектов отреставрируют в Москве в 2020 году. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
В Москве отреставрируют не менее 200 культурных объектов в 2020 году
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Пока рановато говорить об итогах, сезон только начинается, но мы ожидаем завершения реставрации не менее двухсот объектов в 2020 году», — приводит РИА Новости его слова.

Емельянов отметил, что после возобновления работы специалистов, остановленной из-за эпидемии коронавируса, в столице выдали 30 разрешений на реставрацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реконструкция столичного Северного речного вокзала завершится ко Дню города.

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