В Москве отреставрируют не менее 200 культурных объектов в 2020 году

Не менее 200 культурных объектов отреставрируют в Москве в 2020 году. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«Пока рановато говорить об итогах, сезон только начинается, но мы ожидаем завершения реставрации не менее двухсот объектов в 2020 году», — приводит РИА Новости его слова.

Емельянов отметил, что после возобновления работы специалистов, остановленной из-за эпидемии коронавируса, в столице выдали 30 разрешений на реставрацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реконструкция столичного Северного речного вокзала завершится ко Дню города.