Начался приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»
- © mos.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«На премию могут быть номинированы реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры — все те, кто участвовал и внёс свой вклад в реставрацию объектов культурного наследия», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Запланировано несколько номинаций, в том числе «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ» и «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ».
Работы по сохранению должны быть завершены с 2019 года по конец 2020-го, передаёт портал мэра и правительства.
Подать заявку можно до 30 сентября. Лучших выберут в октябре, а церемония награждения победителей состоится в декабре.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.