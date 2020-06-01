Начался приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»

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Открыт приём заявок на участие в ежегодном конкурсе «Московская реставрация».
Начался приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«На премию могут быть номинированы реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры — все те, кто участвовал и внёс свой вклад в реставрацию объектов культурного наследия», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Запланировано несколько номинаций, в том числе «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ» и «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ».

Работы по сохранению должны быть завершены с 2019 года по конец 2020-го, передаёт портал мэра и правительства.

Подать заявку можно до 30 сентября. Лучших выберут в октябре, а церемония награждения победителей состоится в декабре.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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