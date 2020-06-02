Реконструкцию Северного речного вокзала в Москве завершат ко Дню города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, рабочие возобновили крупномасштабную реконструкцию Северного речного вокзала.

Работа включает в себя реконструкцию набережной, «в своё время заброшенной, морально и физически устаревшей», сказал он.

«Всё это одновременно реставрируется и будет сдано ко Дню города», — приводит слова Собянина kp.ru.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в столице открыт приём заявок на участие в ежегодном конкурсе «Московская реставрация».