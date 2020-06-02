Реконструкцию Северного речного вокзала в Москве завершат ко Дню города

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Реконструкцию Северного речного вокзала в Москве завершат ко Дню города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Реконструкцию Северного речного вокзала в Москве завершат ко Дню города
  • © Комплекс городского хозяйства Москвы

По его словам, рабочие возобновили крупномасштабную реконструкцию Северного речного вокзала.

Работа включает в себя реконструкцию набережной, «в своё время заброшенной, морально и физически устаревшей», сказал он.

«Всё это одновременно реставрируется и будет сдано ко Дню города», — приводит слова Собянина kp.ru.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в столице открыт приём заявок на участие в ежегодном конкурсе «Московская реставрация».

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