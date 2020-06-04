В Удмуртии рассказали о ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в Удмуртии зарегистрировали 43 лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии рассказали о ситуации с коронавирусом
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

«Диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска, десяти жителей Можги, пяти жителей Завьяловского района, двух жителей Алнашского района», — уточнил Бречалов.

По одному случаю зарегистрировано в Красногорском, Малопургинском, Можгинском и Увинском районах.

Полностью выздоровели восемь человек.

Также стало известно, что граждан, прибывающих на самолётах в Тюменскую область из неблагополучных по ситуации с COVID-19 регионов, не будут отправлять на 14-дневный карантин в обсерваторы, если у них есть условия для самостоятельной изоляции. Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о вахтовиках, которые ранее были обязаны по приезде в регион пройти двухнедельный карантин в обсерваторах.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что отдыхающим на пляже россиянам разрешено не носить медицинские маски, однако следует помнить о социальной дистанции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить