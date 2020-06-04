Собянин рассказал о переводе части коек в обычный режим работы

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о выводе 6 тыс. больничных коек из фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Собянин рассказал о переводе части коек в обычный режим работы
  • АГН «Москва»

«Подписал соответствующие приказы... о выводе коечного фонда в общем объёме 6 тыс. 6 тыс. — это, на самом деле, большой объём... При этом ещё оставляем около 17 тыс. и в резерве, и в боевом режиме», — сообщил Собянин.

Он отметил, что для перевода этих 6 тыс. коек в обычный режим «придётся поработать». Он пояснил, что необходимо провести дезинфекцию, подремонтировать, проверить всех врачей на COVID-19.

«Для этого понадобится 2—3 недели, но процесс уже запущен, он необратим», — добавил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на пике заболеваемости коронавирусом в больницах столицы находились около 20 тыс. пациентов.

Главный врач городской поликлиники №109, кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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