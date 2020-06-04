В Госдуме оценили предложение обязать коллекторов записывать разговоры с должниками

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Фарит Ганиев оценил предложение обязать коллекторов записывать все телефонные разговоры с должниками.
В Госдуме оценили предложение обязать коллекторов записывать разговоры с должниками
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В беседе с сайтом «Москва 24» депутат поддержал соответствующий законопроект.

«Ведь есть разные коллекторы. Есть, которые на дверях квартир пишут оскорбления, по ночам могут позвонить, родственникам позвонить», — сказал он.

Как отметил Ганиев, в настоящее время практически все разговоры по телефону идут под запись и это воспринимают совершенно нормально.

Ранее в пресс-службе Минюста сообщили, что запись нужно будет применять во всех случаях взаимодействия коллекторов с должниками.

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал инициативу передать коллекторам инструменты по взысканию коммунальных задолженностей.

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