В Госдуме оценили предложение обязать коллекторов записывать разговоры с должниками
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В беседе с сайтом «Москва 24» депутат поддержал соответствующий законопроект.
«Ведь есть разные коллекторы. Есть, которые на дверях квартир пишут оскорбления, по ночам могут позвонить, родственникам позвонить», — сказал он.
Как отметил Ганиев, в настоящее время практически все разговоры по телефону идут под запись и это воспринимают совершенно нормально.
Ранее в пресс-службе Минюста сообщили, что запись нужно будет применять во всех случаях взаимодействия коллекторов с должниками.
Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал инициативу передать коллекторам инструменты по взысканию коммунальных задолженностей.