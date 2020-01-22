Эксперт прокомментировал идею привлечь коллекторов к сбору долгов по ЖКХ

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Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин прокомментировал инициативу передать коллекторам инструменты по взысканию коммунальных задолженностей.
Эксперт прокомментировал идею привлечь коллекторов к сбору долгов по ЖКХ
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Коллекторы на самом деле с самого начала их появления в России долгами ЖКХ в той или иной степени занимаются», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Жданухин, речь идёт не о таком большом объёме, как в случае с долгами кредитных организаций, но особенно у небольших региональных агентств всегда в портфеле были долги, связанные с ТСЖ, управляющими компаниями, жителями многоквартирных домов.

Со своей стороны, исполнительный директор некоммерческого партнёрства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» напомнила, что традиционно взысканием долгов по ЖКХ занимались управляющие компании.

«У них для этого есть гораздо больше возможностей, чем у коллекторов. Во-первых, у них нет ограничений, когда можно звонить и вступать в контакт. Во-вторых, они находятся в непосредственной близости от должников и могут активизировать совет многоквартирного дома», — пояснила она.

Кроме того, отметила эксперт, у управляющих компаний есть такие механизмы воздействия, как отключение подачи некоторых ресурсов.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ.

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