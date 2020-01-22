«Ъ»: коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ

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Коллекторские агентства могут быть допущены к полноценной работе с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Ъ»: коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ
  • АГН «Москва»

Согласно данным издания, новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц обсуждался на заседании рабочей группы.

Уточняется, что на предыдущих заседаниях участники рынка ЖКХ выступали против претензионного порядка при работе с должниками.

«Они информируют должников другими способами, и необходимость досудебной работы создала бы для них дополнительные расходы и другие риски из-за увеличения срока взыскания задолженности», — сообщил источник «Коммерсанта».

В связи с этим коллекторы могут получить право работать с должниками по услугам ЖКХ.

В ноябре первый зампред комитета Госдумы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН назвал общую сумму долга населения по ЖКХ

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