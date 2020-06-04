Эксперт оценил возможную связь погоды с распространением COVID-19

Академик РАН Вадим Покровский, руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, оценил возможную связь погоды с распространением COVID-19.

«Здесь прямой связи с погодой нет, но у нас в дождливую и холодную погоду люди собираются в тесных помещениях», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, летом люди рассредоточены, в комнатах открыты окна и есть хорошая вентиляция.

Как отметил эксперт, убивает вирус не столько температура, сколько то, что люди меньше общаются между собой.

«Можно ожидать, что и для коронавируса, который передаётся воздушно-капельным путем, лучшие условия для распространения создадутся в осенний и зимний период», — добавил Покровский.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что за последние сутки в России выявлен 8831 случай COVID-19.