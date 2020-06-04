Эксперт оценил возможную связь погоды с распространением COVID-19
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- РИА Новости
«Здесь прямой связи с погодой нет, но у нас в дождливую и холодную погоду люди собираются в тесных помещениях», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, летом люди рассредоточены, в комнатах открыты окна и есть хорошая вентиляция.
Как отметил эксперт, убивает вирус не столько температура, сколько то, что люди меньше общаются между собой.
«Можно ожидать, что и для коронавируса, который передаётся воздушно-капельным путем, лучшие условия для распространения создадутся в осенний и зимний период», — добавил Покровский.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что за последние сутки в России выявлен 8831 случай COVID-19.