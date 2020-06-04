В Москве уничтожат данные «Социального мониторинга» после пандемии
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан», — сказал он в интервью ТАСС.
Кроме того, мэр добавил, что электронные сервисы и госуслуги получат мощный толчок в развитии, «во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной».
Ранее Собянин отметил, что необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса.
Это может произойти в октябре или позднее, отметил он.
Как писал портал Nation News, мобильное приложение «Социальный мониторинг» даёт возможность жителям города проходить лечение от коронавирусной инфекции на дому и сообщать о соблюдении режима самоизоляции.