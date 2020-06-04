В Москве уничтожат данные «Социального мониторинга» после пандемии

Власти Москвы уничтожат все данные приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков после пандемии коронавируса, потому что их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан», — сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, мэр добавил, что электронные сервисы и госуслуги получат мощный толчок в развитии, «во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной».

Ранее Собянин отметил, что необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса.

Это может произойти в октябре или позднее, отметил он.

Как писал портал Nation News, мобильное приложение «Социальный мониторинг» даёт возможность жителям города проходить лечение от коронавирусной инфекции на дому и сообщать о соблюдении режима самоизоляции.